Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине

Депутат Журова: мир на Украине зависит от готовности Киева к переговорам
Владимир Федоренко/РИА Новости

Завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей Киева к переговорам. Об этом News.ru заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, это вопрос не к России, а к украинской власти. Она подчеркнула, что перемирие не может привести к подписанию юридических документов. В связи с этим депутат заметила, что все должно быть сделано «с юридической чистотой», чтобы не возникло ситуации, как с Японией.

«Важно, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров [с Украиной]. Я думаю, что у [президента] Владимира Владимировича [Путина] есть основания и информация думать и говорить так», — заявила Журова.

Накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее Путин назвал условие для встречи с Зеленским.

 
Теперь вы знаете
Путин о конце конфликта с Украиной, эвакуация с «хантавирусного» лайнера и пособие для многодетных. Главное к утру 10 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!