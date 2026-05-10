В Госдуме раскрыли, от чего зависит завершение конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине зависит от готовности представителей Киева к переговорам. Об этом News.ru заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее словам, это вопрос не к России, а к украинской власти. Она подчеркнула, что перемирие не может привести к подписанию юридических документов. В связи с этим депутат заметила, что все должно быть сделано «с юридической чистотой», чтобы не возникло ситуации, как с Японией.

«Важно, чтобы мы все-таки сели за стол переговоров [с Украиной]. Я думаю, что у [президента] Владимира Владимировича [Путина] есть основания и информация думать и говорить так», — заявила Журова.

Накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы заявил о близости к завершению конфликта на Украине. Он отметил, что США пытаются положить конец боевым действиям, в то время как страны Европы «играют на повышение», а президент Франции Эммануэль Макрон был одним из тех, кто помешал подписанию мирного договора в 2022 году.

Ранее Путин назвал условие для встречи с Зеленским.