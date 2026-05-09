Путин счел проявлением мужества приезд зарубежных лидеров на парад в Москву

Приехавшие на парад Победы в Москву зарубежные лидеры проявили личное мужество, заявил на брифинге президент РФ Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что высокие гости решили поучаствовать в торжественных мероприятиях, несмотря на заявления Украины, что заслуживает особого уважения.

По словам политика, о разрядке ситуации перед 9 мая — в том числе об увеличении дней перемирия и обменах военнопленными с Киевом — стало известно уже после прибытия иностранных глав государств.

«То, что кого-то нет, ничего здесь особенного мы не видим», — добавил Путин.

Утром 9 мая в Москве состоялся парад Победы на Красной площади. После пролета пилотажных групп президент РФ пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

Ранее Пашинян объяснил решение не ехать на парад Победы в Москву.