L'antidiplomatico: Запад не может победить Россию и провоцирует ее от бессилия

Лидеры европейских стран понимают, что не могут победить Россию, и от бессилия провоцируют ее, выставляя в негативном свете. Такое мнение выразили в итальянском издании L.

«[Европейские элиты] больше не знают, за что держаться», — говорится в публикации.

В издании отметили, что все попытки одержать верх над Россией оказались безрезультативными. В частности, почитаемая европейцами «нацистская хунта в Киеве» испытывает нехватку оружия и денег. И поездки президента Украины Владимира Зеленского, «полные попрошайничества», не способны исправить эту ситуацию.

В статье подчеркивается, что в связи с неудачами европейцы пытаются очернить Москву, не гнушась даже явной ложью. Однако найти аргументы в пользу нарратива, что Россия — зло, становится все сложнее, «а зачастую и невозможно», подытожил журналист.

3 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия возвращается в период «жесткой конфронтации» с Европой. По его словам, европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера «показную русофобию».

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что между европейскими странами и Россией снова появляется «железный занавес». Фицо добавил, что он сам поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения.

