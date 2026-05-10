Захарова: без победы СССР никакого Дня Европы бы не было

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обещание канцлера Германии Фридриха Мерца провести разговор с премьером Словакии Робертом Фицо в связи с его визитом в Москву на празднование Дня Победы. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметила, что без победы Советского Союза никакого Дня Европы бы не было, однако был бы «один сплошной концлагерь с газовыми камерами».

9 мая канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что словацкого премьера Роберта Фицо ждет разговор после поездки в Москву на День Победы.

До этого премьер-министру Словакии, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст российскому лидеру послание от украинского коллеги Владимира Зеленского, но этого так и не произошло.

