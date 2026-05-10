Российская сторона сохраняет готовность к переговорам, несмотря на враждебное отношение Украины и западных государств. Так на слова президента России Владимира Путина о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским отреагировал финский политик Армандо Мема в социальной сети Х.

«Зеленский послал все возможные негативные сигналы о своем намерении добиваться членства в альянсе и продолжить борьбу на фронте. Несмотря на все трудности, Россия открыта для диалога», — отметил он.

Мема считает, что урегулирование конфликта на Украине невозможно до тех пор, пока не будут устранены его истинные причины, в том числе расширение НАТО к границам России.

9 мая Путин заявил, что урегулирование конфликта на Украине прежде всего касается Москвы и Киева.

До этого советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

