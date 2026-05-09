Путин назвал боевые действия на Украине итогом попыток ассоциации Киева с ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация на Украине во многом связана с попытками Киева сблизиться с ЕС. Об этом он сказал во время беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Это был только первый этап», — указал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва еще тогда вела разговоры с европейскими партнерами, указывая на различия в стандартах, в частности в фитосанитарных нормах. Путин подчеркнул, что из‑за этих расхождений невозможно, чтобы продукция из стран ЕС попадала на российский рынок через украинскую территорию, и Россия не могла допустить подобных сценариев.

Он добавил, что в то время между Россией и Украиной действовала зона свободной торговли и были открыты границы, но при изменении договоренностей потребовалось бы их фактически закрывать, как и в отношении ряда промышленных товаров.

Путин также отметил, что был удивлен жесткой позицией европейцев, которые, по его словам, отвечали на все вопросы категорическим отказом. В итоге, как сказал российский президент, бывший глава Украины Виктор Янукович после более внимательного рассмотрения решения пришел к выводу, что пока не готов вступать в ЕС, поскольку это могло нанести слишком большой ущерб экономике страны.

Российский лидер подчеркнул, что отказ от идеи тогда не был окончательным, однако последующие события — государственный переворот, ситуация в Крыму, позиция юго-востока Украины — в итоге привели к боевым действиям.

Ранее Путин предложил Армении провести референдум о вступлении в ЕС.