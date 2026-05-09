Путин заявил, что в Европе уже ищут контакта с Россией

Михаил Климентьев/РИА Новости

В Европе уже ищут контакта с Россией, понимают что «игра на повышение» в украинском конфликте будет им дорого стоить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Они (европейцы. — Прим. ред.) «играют на повышение». Но судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакта с нами. Понимают, что эта «игра на повышение» может дорого стоить», — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин, говоря об ударах БПЛА по территории РФ, уточнил, что Европа помогает Украине с технологиями, частично собирает у себя эту технику.

9 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что между европейскими странами и Россией снова появляется «железный занавес». По словам политика, он поддерживает взаимовыгодные, дружественные отношения.

3 мая аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович написал в соцсети X, что Россия не собирается атаковать Европу, так как Москва не хочет этого и считает, что ЕС «движется к распаду».

Ранее в Европе вновь заговорили о передаче российских активов Украине.

 
