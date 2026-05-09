Последние подробности коррупционного дела, связанного с ближайшим окружением президента Украины Владимира Зеленского, объясняют, почему заключение мира с Россией для него неприемлемо. Об этом сообщает издание Strategic Culture.

Продолжение конфликта означает контракты, мошенничество, взяточничество, откаты и миллиарды евро, поступающие на офшорные банковские счета, в то время как мир на Украине предусматривает конец прибыльного бизнеса, отметил автор статьи.

В политических кругах на Украине есть явный конфликт интересов, при котором дипломатия и мир с Россией абсолютно неприемлемы для коррупционных интересов. Вовлечение главного переговорщика и сообщника Зеленского Рустема Умерова в «мошенническую схему с европейскими финансами» свидетельствует о том, что конфликт должен продолжаться, говорится в статье.

На днях украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу друга Зеленского бизнесмена Тимура Миндича. В одной из них представлены фрагменты разговоров предпринимателя с Рустемом Умеровым, который на тот момент занимал пост главы минобороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в Вашингтоне, в частности, Светлану Гринчук, уже экс-министра энергетики республики. По их убеждению, политик «свела бы с ума» президента США.

Ранее Россия сообщила о почти 9 тысячах нарушениях перемирия со стороны Украины.