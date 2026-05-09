Путин припомнил Зеленскому игру на рояле, говоря о перемирии 9 мая

Путин: для РФ 9 мая — не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах

Для России 9 мая — «не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах», а святой день. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя реакцию Киева на перемирие, выступление главы государства транслировал канал «Россия 24».

По словам главы государства, День Победы касается каждого россиянина, ни в какие игрушки, связанные с этим праздником, Россия не играет.

«Мы предложили два дня (перемирия — «Газета.Ru), реакции не последовало. А потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин сообщил, что ему пока не поступали доклады от представителей министерства обороны о каких-либо провокациях со стороны Украины 9 мая.

До этого сообщалось, что Украина нарушила режим прекращения огня, приуроченный ко Дню Победы, 8970 раз, заявили в Минобороны РФ. С начала суток 9 мая, когда началось объявленное американским лидером Дональдом Трампом трехдневное перемирие, об атаках сообщали власти Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также Чечни. Пострадали по меньшей мере 12 человек, в том числе ребенок и сотрудники скорой.

Ранее в Кремле назвали указ Зеленского, «позволяющий» провести парад в Москве, цирком.