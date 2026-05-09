Путин заявил, что ему еще не докладывали о каких-либо провокациях 9 мая

Путин: Минобороны пока не докладывало о каких-либо провокациях на День Победы

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему пока не поступали доклады от представителей Министерства обороны о каких-либо провокациях со стороны Украины в День Победы. Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается провокации, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом. Сейчас вернусь на рабочее место, там доложат военные», — подчеркнул глава государства во время общения с журналистами после ряда международных встреч.

9 мая представители украинской диаспоры попытались устроить провокацию во время проведения акции «Бессмертный полк» в швейцарской Женеве.

Накануне заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что шведский самолет-разведчик НАТО, замеченный над Черным морем, может передавать данные «в общий банк» информации альянса о российских военных объектах. Он также не исключил, что судно способно работать и в интересах Киева, собирая сведения накануне возможной провокации Украины на День Победы.

Ранее эксперт заявил, что Великобритания может использовать Украину для организации провокации против России в День Победы.