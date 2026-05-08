Украинки попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Швейцарии

Представители украинской диаспоры попытались помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Женеве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

По данным агентства, мероприятие проходило на площади Наций рядом со штаб-квартирой ООН. Корреспондент передал, что обстановка вокруг акции с самого начала оставалась напряженной. По периметру площади начали появляться представители Украины с национальными флагами — в основном молодые люди.

Ближе к завершению акции, которая шла около 1,5 часов, две женщины подошли к месту проведения мероприятия возле скульптуры «Сломанный стул», где начали исполнять украинские песни и выкрикивать националистические лозунги.

Организаторы акции попросили хулиганок прекратить провокацию и напомнили, что проведение «Бессмертного полка» официально согласовали с властями Женевы. Тем не менее женщины не отреагировали на замечания, поэтому пришлось вмешиваться сотрудникам дипломатической полиции, дежурившие на площади. Только после этого активистки ушли.

Активисты с начала мая не раз пытались сорвать подобные мероприятия, акции или испортить памятники. Так, 4 мая в центре Амстердама вандалы осквернили Национальный монумент в День памяти жертв Второй Мировой войны. Также мужчина с украинским флагом попытался напасть на участников акции «Бессмертный полк» в Мадриде.

Ранее украинские беженцы пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Амстердаме.