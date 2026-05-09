Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы на Красной площади

Путин: техники на параде Победы не было не только по соображениям безопасности

Военной техники на параде Победы на Красной площади не было не только по соображениям безопасности, но и чтобы сосредоточить внимание на проведении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

Он призвал военных сконцентрироваться на окончательном разгроме противника в рамках СВО.

До этого в Москве завершился Парад Победы на Красной площади: после пролета пилотажных групп Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

Речь Путина на параде длилась 8,5 минуты. Он назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Он отметил, что именно советский народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма и спас мир.

