На параде в Татарстане показали боевых роботов

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей» приняли участие в параде в Нижнекамске в Татарстане. Трансляцию мероприятия вела Нижнекамская телерадиокомпания.

В составе парадной колонны прошли гусеничные роботизированные платформы в различных конфигурациях. В частности, были продемонстрированы варианты с автоматическим гранатометом калибра 30 миллиметров, а также грузовые модели.

Подобные НРТК применяются в зоне специальной военной операции (СВО) для огневой поддержки войск, доставки грузов, дистанционного минирования и постановки дымовых завес.

До этого саперы российской группировки войск «Запад» совершили технологический прорыв в области разминирования, создав робота-сапера для работ в зоне СВО. Устройство в первую очередь предназначено для спасения жизни штурмовиков. Робот в автоматическом режиме расчищает территорию перед военными, создавая для них безопасный коридор.

Спереди у НРТК установлен специальный трал, который провоцирует подрыв противопехотных мин. Комплекс легкий, маневренный и эффективно прокладывает путь пехоты там, где тяжелая техника не может проехать.

Ранее сообщалось, что Украина заменит задействованных в логистике солдат на роботов.

 
