Президент Белоруссии заявил о необходимости сохранить правду о войне

Долг наследников победителей заключается в том, чтобы сохранить правду о войне и рассказывать все, даже то, что тяжело произносить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на торжественной церемонии возложения цветов и венков в 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны на Площади Победы в центре Минска, передает РИА Новости.

«Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы — это день исторической справедливости. Наш долг — сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить», — подчеркнул белорусский лидер.

9 мая президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы в адрес Александра Лукашенко и народа Белоруссии заявил, что Россия высоко ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства. По его словам, действуя сообща, народы двух стран смогут с честью преодолеть любые испытания.

Путин передал всем белорусским ветеранам слова глубокой признательности, пожелания доброго здоровья, душевной бодрости и долголетия.

До этого белорусский лидер рассказал, что у него осталось хорошее впечатление от парада Победы в российской столице.

Ранее Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы.

 
