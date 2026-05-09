Путин поздравил Лукашенко и народ Белоруссии с Днем Победы

Россия высоко ценит вклад Минска в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства (СГ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы в адрес белорусского коллеги Александра Лукашенко и народа Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Высоко ценим вклад белорусских друзей в обеспечение обороноспособности и безопасности Союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, наши народы смогут с честью преодолеть любые испытания», — отмечается в поздравлении.

Путин передал всем белорусским ветеранам слова глубокой признательности, пожелания доброго здоровья, душевной бодрости и долголетия.

Парад Победы на Красной площади завершился в Москве: после пролета пилотажных групп президент Путин пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии, после чего в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

В этом году парад прошел без военной техники — в Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В Кремле поясняли, что идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.

Речь Путина на параде длилась 8,5 минуты. Он назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Он отметил, что именно советский народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма и спас мир.

