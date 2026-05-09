Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лушенко: память о Великой Отечественной войне является основой союзничества с РФ
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления президенту РФ Владимиру Путину Днем Победы, в котором подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне для России и Белоруссии. Текст поздравления опубликован на сайте белорусского лидера.

«Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества», — отметил Лукашенко.

Глава республики также подчеркнул, что именно поэтому Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление современного глобального кризиса безопасности.

Лукашенко также направил поздравительные телеграммы другим зарубежным лидерам. Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, он заявил, что 9 Мая навечно вписано в судьбы советских народов и дружба народов, выдержавшая испытания войной, остается незыблемой основой для укрепления сотрудничества.

Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве.

Ранее Лукашенко пошутил по поводу своего приезда на парад Победы в Москве.

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!