Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

Лушенко: память о Великой Отечественной войне является основой союзничества с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления президенту РФ Владимиру Путину Днем Победы, в котором подчеркнул важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне для России и Белоруссии. Текст поздравления опубликован на сайте белорусского лидера.

«Память о тех суровых годах является неотъемлемой частью духовного и исторического наследия Беларуси и России, служит прочной основой взаимного доверия и подлинного союзничества», — отметил Лукашенко.

Глава республики также подчеркнул, что именно поэтому Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление современного глобального кризиса безопасности.

Лукашенко также направил поздравительные телеграммы другим зарубежным лидерам. Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, он заявил, что 9 Мая навечно вписано в судьбы советских народов и дружба народов, выдержавшая испытания войной, остается незыблемой основой для укрепления сотрудничества.

Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве.

Ранее Лукашенко пошутил по поводу своего приезда на парад Победы в Москве.