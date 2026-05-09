Песков подтвердил, что Путин выйдет к представителям СМИ по итогам переговоров

Президент РФ Владимир Путин выйдет к представителям СМИ по итогам переговоров в День Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Подойдет к СМИ, расскажет об итогах», — сказал представитель Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал выступление российского лидера Владимира Путина перед СМИ. Он уточнил, что глава государства проведет брифинг.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо, несмотря на противодействие стран Балтии, вновь удалось прилететь в Москву на торжества в честь Дня Победы. Он встретился с Владимиром Путиным. Политики обсудили отношения между двумя государствами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но этого так и не произошло. Как прошла встреча, ради которой Фицо пролетел через три страны, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина принять Зеленского.