«Пусть звонит»: в Кремле заявили о готовности Путина принять Зеленского

Президент РФ Владимир Путин не раз выражал готовность принять украинского коллегу Владимира Зеленского, заявил РИА Новости помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Наш президент несколько раз отвечал, что, если он (Зеленский. — «Газета.Ru») хочет, пожалуйста, пусть звонит в Москву, мы готовы принять, вести переговоры», — сообщил представитель Кремля.

Он добавил, что то, что передает украинский президент, «зависает в воздухе».

Так, в прошлом году в рамках Петербургского экономического форума Путин во время общения с представителями международных информационных агентств сказал, что готов встретиться с Зеленским, « но чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

При этом лидер РФ отметил, что вопрос заключается в легитимности украинского лидера: на документах должна стоять подпись законных властей, «а то придет следующий президент и выбросит это все в помойку». Путин напомнил, что по Конституции Украины президент избирается на пять лет и способов продления полномочий не существует даже в условиях военного положения (полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства; после этого следовало назначить новые выборы, но это не было сделано из-за военного положения).

Ранее в Кремле прояснили ситуацию с посланием Зеленского, которое Путину привез Фицо.