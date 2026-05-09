Кремль анонсировал выступление Путина перед СМИ

Ушаков: 9 мая Путин выступит перед СМИ
Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал выступление российского лидера Владимира Путина перед СМИ, передает ТАСС.

Помощник политика уточнил, что глава государства проведет брифинг.

Утром в Москве состоялся парад Победы. Речь Путина на мероприятии длилась 8,5 минуты. Российский лидер назвал День Победы главным и священным праздником страны и подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается делом чести для граждан. Президент отметил, что именно советский народ сыграл решающую роль в разгроме нацизма и спас мир.

Глава государства напомнил, что нацисты вероломно напали на СССР, планируя захватить его богатейшие ресурсы и полностью уничтожить культуру страны, поработив советский народ. После пролета пилотажных групп президент РФ пообщался с ветеранами и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. В торжествах участвовали делегации из стран СНГ и Азии. Затем в Кремле начались официальные мероприятия и переговоры.

Ранее в Кремле прояснили ситуацию с посланием Зеленского, которое Путину привез Фицо.

 
