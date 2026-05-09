Ветеран ВОВ раскрыл содержание письма, которое передал Путину на параде

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Кирилл Семенов рассказал «Известиям» о содержимом конверта, который он передал президенту РФ Владимиру Путину на параде.

В своем письме Семенов поблагодарил российского лидера. По мнению ветерана, Путин «держит страну как следует»: экономика растет, Россия развивается, а армия обеспечена всем необходимым.

«Мой низкий поклон я хотел передать. Искренние слова благодарности», — сказал Семенов.

Он добавил, что не знает, прочитал ли политик его письмо.

Утром на Красной площади состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ. Путин перед началом парада пообщался с ветеранами. Он приветствовал каждого и пожал им руки. Семенов поговорил с президентом и вручил ему конверт. Президент несколько минут держал его в руках, а затем положил в нагрудный карман.

