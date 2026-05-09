В Кремле прояснили ситуацию с посланием Зеленского, которое Путину привез Фицо

Ушаков: Фицо не передавал Путину посланий от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не передавал через премьера Словакии Роберта Фицо посланий для российского коллеги Владимира Путина, заявил РИА Новости помощник лидера РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Однако, по его словам, политики говорили о конфликте на Украине.

«В ходе обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским», — сообщил помощник главы российского государства.

Он уточнил, что Зеленский в разговоре с Фицо поделился своей оценкой происходящего в контексте конфликта.

Накануне госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец сообщил, что премьер-министр во время визита в Москву передаст президенту РФ послание от украинского лидера.

9 мая на Красной площади завершился парад Победы. В торжествах поучаствовал и словацкий политик. После этого Путин и Фицо провели переговоры в Кремле.

Ранее Россия согласилась на предложение США о перемирии до 11 мая.

 
