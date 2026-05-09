Ветеран ВОВ в ходе парада передал Путину конверт

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Кирилл Семенов во время парада в Москве передал президенту России Владимиру Путину конверт. Об этом пишет РИА Новости.

Путин перед началом парада пообщался с ветеранами ВОВ. Он приветствовал каждого из них и пожал им руки.

Семенов поговорил с Путиным и передал ему конверт. Президент несколько минут держал конверт в руках, затем положил его в нагрудный карман.

Среди почетных гостей были также ветераны Нина Данилкович, Степан Едыкин, Семен Люлько и Константин Федотов.

Во время парада Путин сидел рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ прошел на Красной площади. В ходе мероприятия Владимир Путин выступил речью, которую «оправданно ждал весь мир», заявили в Кремле. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета.Ru» вела хронику событий.

