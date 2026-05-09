Премьер Словакии поблагодарил Путина за гостеприимство

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за традиционное гостеприимство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Уважаемый господин президент, дамы и господа, в первую очередь от имени всей словацкой делегации хочу выразить благодарность за приветствие и гостеприимство, традиционное гостеприимство в России», — заявил политик в ходе встречи с лидером РФ.

Незадолго до этого в Кремле стартовали переговоры Владимира Путина и премьер-министра Словакии. Известно, что президент РФ коротко пообщался с Робертом Фицо тет-а-тет перед началом официальной встречи.

В Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран.

Ранее Путин пообщался с ветеранами на Параде Победы в Москве.