«Лучше, чем на лошади»: Путин пошутил о долгом пути Фицо в Россию

Путин и Фицо пошутили о долгой дороге из Словакии в Россию

В Сети появилось видео встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщило РИА Новости.

Переговоры начались в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Одной из тем беседы стал маршрут, по которому Фицо добирался в Москву: премьер пересек Чехию, Германию, Швецию и Финляндию из-за запретов других стран.

Путин обратил внимание, что из-за ограничений на полеты словацкому премьеру пришлось провести много времени в самолете. В ответ Фицо пошутил, что это все равно «лучше, чем ехать на машине». Российский лидер, смеясь, добавил, что «это еще и лучше, чем передвигаться на лошади».

После беседы тет-а-тет Путин и Фицо продолжили переговоры уже с участием делегаций.

Премьер Словакии прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что стороны обсудят двустороннее сотрудничество и актуальные международные вопросы.

Фицо сообщал, что Литва и Латвия не разрешили пролет словацкого правительственного самолета над своей территорией по пути в Россию. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также заявлял, что Таллин вновь не даст разрешение на перелет Фицо в Москву. Заявку на пролет рассматривала и Польша, однако польские власти не сообщили о принятом решении.

