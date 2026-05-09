Путин и Фицо начали переговоры с участием делегаций

Путин и Фицо начали в Кремле официальные переговоры с участием делегаций

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжили общение в Кремле — теперь с участием делегаций, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом официальных переговоров политики поговорили «на ногах» тет-а-тет. Фицо ранее заявил, что в ходе разговора с Путиным рассчитывает обсудить «серьезные вопросы» между Москвой и Братиславой.

Официальные переговоры пройдут в Зале ордена Святой Екатерины.

В российскую делегацию на переговорах вошли глава Росатома Алексей Лихачев, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, руководитель Минобрнауки Валерий Фальков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также сообщалось, что Фицо во время визита в Москву 9 мая может передать Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин рассказал о сложностях в отношениях России и Словакии.