Отношения России и Словакии сейчас осложнены враждебной линией, которая навязывается Евросоюзом (ЕС) и НАТО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером Словакии Робертом Фицо.

»... мы понимаем, что сейчас они [двусторонние отношения РФ и Словакии] осложнены <...> тем, что происходит на Украине и внешнеполитической конъюнктурой,» — отметил российский лидер.

В Кремле ранее стартовали переговоры Путина и Фицо. Известно, что российский лидер коротко пообщался с Фицо тет-а-тет перед началом официальной встречи.

До этого словацкий премьер заявил, что в Европе не уважают события Второй мировой войны. По его словам, нет в мире народа, кроме российского, который бы так переживал и настолько чувствовал произошедшее в 1941–1945 годах. Он пожелал российскому народу, чтобы с ним не произошло то, что происходит в странах Европы, где «извращается история» и «конечно, нет уважения к тому, что происходило».

