Премьер Словакии рассказал, что хочет обсудить на встрече с Путиным

Фицо заявил, что обсудит с Путиным серьезные вопросы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным планирует обсудить «серьезные вопросы» между Москвой и Братиславой. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу воспользоваться этим случаем, уважаемый господин президент, и обсудить серьезные вопросы между нашими странами», — уточнил политик.

В Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран.

Фицо в ходе визита в РФ может передать Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с Москвой возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Путин пообщался с ветеранами на Параде Победы в Москве.