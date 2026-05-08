В бундесвере высказались о выводе американских солдат из Германии

Вывод американских солдат из Германии не стал неожиданностью для бундесвера. Об этом заместитель командующего Вооруженных сил Германии, генерал-лейтенант Николь Шиллинг рассказала в интервью Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент) (DW).

«Это не стало неожиданностью для нас», — отметила она.

Также Шиллинг отвергла идею о том, что США перестали быть для Германии надежным партнером и подчеркнула, что немецко-американское сотрудничество остается «тесным».

Она также подчеркнула, что Германия сейчас работает с союзниками над сдерживанием России, а новая немецкая военная стратегия основана на «четкой оценке угрозы» со стороны Москвы и ориентирована не только на долгосрочную модернизацию, но и на те «возможности», которые понадобятся стране «в ближайшие пять-десять лет».

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии. После этого стало известно, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. При этом всего по состоянию на декабрь 2025 года на американских военных базах в ФРГ находилось более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов. Американские СМИ сообщили, что вывод солдат займет от полугода до года.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность свою безопасность.

