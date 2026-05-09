Путин: народ СССР спас мир от нацизма

Путин заявил о решающей роли СССР в победе над нацизмом

Президент России Владимир Путин во время выступления перед Парадом Победы на Красная площадь заявил, что именно русские солдаты принесли огромные жертвы ради свободы в годы Великой Отечественной войны.

«Русский солдат принес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы в годы Великой Отечественной войны», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что именно народ СССР спас мир от нацизма.

Путин также отметил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне остается для россиян делом чести. По словам президента, жители России свято чтят наследие и заветы солдат Победы.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начался на Красной площади. В ходе мероприятия Владимир Путин выступит с «очень важной» речью, которую «оправданно ждет весь мир», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоится без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, были ли попытки сорвать День Победы.