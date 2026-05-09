«Я переживал»: Лукашенко поделился впечатлениями от парада Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него осталось хорошее впечатление от парада Победы в Москве, несмотря на то, что в этом году мероприятие прошло в сокращенном формате. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Я переживал, что вы укоротили его, думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошее впечатление», — сказал белорусский лидер.

По традиции Лукашенко приезжает в Москву на День Победы и становится почетным гостем мероприятия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и коллегами из других государств, присутствующих на празднике в Москве, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем белорусского лидера ожидают на родине — там он также примет участие в праздничных мероприятиях.

Впервые в этом году на Красной площади не было марша военной техники и шествия воспитанников кадетских суворовских военных и нахимовского училищ.

Парад Победы, посвященный 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, состоялся на Красной площади в Москве. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Лукашенко пошутил по поводу своего приезда на парад Победы.