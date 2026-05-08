Раскрыты детали рабочего визита Лукашенко в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по приглашению российского коллеги Владимира Путина примет участие в торжествах в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В публикации уточняется, что глава республики будет присутствовать на военном параде на Красной площади и на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, Лукашенко планирует провести встречу с Путиным.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе», — отмечается в тексте.

После этого белорусский лидер вернется в Минск и примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут уже там.

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Лукашенко проведут встречу 8 мая. По его словам, у глав государств состоится дружеский ужин. Во время него они обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений Москвы и Минска. Как сказал Ушаков, российский и белорусский лидеры сочли 9 мая удачным днем не только для празднования Дня Победы, но и для беседы о накопившихся делах.

Ранее Лукашенко рассказал о братских отношениях с Путиным.