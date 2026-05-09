В Кремль на торжества в честь Дня Победы прибыл Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Кремль на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

«Кортеж Фицо подъехал к Кремлю, где у красной дорожки его встретил почетный караул и оркестр. На лацкане пиджака у Фицо надета георгиевская ленточка», — сказано в материале.

До этого словацкий премьер заявил, что в Европе не уважают события Второй мировой войны. По его словам, нет в мире народа, кроме российского, который бы так переживал и настолько чувствовал произошедшее в 1941-1945 годах. Он пожелал российскому народу, чтобы с ним не произошло то, что происходит в странах Европы, где «извращается история» и «конечно, нет уважения к тому, что происходило».

В России 9 мая ежегодно празднуют победу в Великой Отечественной войне. Но в большинстве европейских стран и в США дата праздника другая: день победы над нацистской Германией там отмечают на день раньше, 8 мая. У сложившейся традиции есть историческое объяснение. Как подписывалась капитуляция Германии в 1945 году и почему это происходило дважды — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Италии призвали лидеров Европы последовать примеру Фицо и приехать в Москву.