Аналитик Саламоне: все лидеры Европы должны приехать на 9 мая в Москву, как Фицо

Всем лидерам стран Европы стоило последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и приехать в Москву на День Победы. Такое мнение высказал итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.

По его словам, визит необходимо было совершить прежде всего для восстановления отношений с Россией, а также в знак памяти о 30 миллионах советских гражданах, отдавших свои жизни за Родину во время Второй мировой войны. Салмоне отметил, что Фицо не стал обращать внимание на «диктат и угрозы» Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы, и его решение стало правильным.

Позиция словацкого премьера резко контрастирует с политикой властей Италии, «которые переписывают историю в угоду антироссийским настроениям Брюсселя», написал аналитик.

Саламоне напомнил, что сегодняшние руководители Италии постоянно требуют новых санкций в отношении России и продолжают изъясняться «на языке жалких рабов». Эксперт подчеркнул, что тот, кто забывает историю, ставит под удар граждан и будущее страны. Италией, по мнению обозревателя, правят люди, которые «цинично коверкают» историю.

Ранее сообщалось, что Фицо передаст Путину послание Зеленского во время визита в Москву.