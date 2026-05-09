Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В Италии призвали лидеров Европы последовать примеру Фицо и приехать в Москву

Аналитик Саламоне: все лидеры Европы должны приехать на 9 мая в Москву, как Фицо
Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости

Всем лидерам стран Европы стоило последовать примеру премьер-министра Словакии Роберта Фицо и приехать в Москву на День Победы. Такое мнение высказал итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.

По его словам, визит необходимо было совершить прежде всего для восстановления отношений с Россией, а также в знак памяти о 30 миллионах советских гражданах, отдавших свои жизни за Родину во время Второй мировой войны. Салмоне отметил, что Фицо не стал обращать внимание на «диктат и угрозы» Брюсселя, отправившись в Россию в День Победы, и его решение стало правильным.

Позиция словацкого премьера резко контрастирует с политикой властей Италии, «которые переписывают историю в угоду антироссийским настроениям Брюсселя», написал аналитик.

Саламоне напомнил, что сегодняшние руководители Италии постоянно требуют новых санкций в отношении России и продолжают изъясняться «на языке жалких рабов». Эксперт подчеркнул, что тот, кто забывает историю, ставит под удар граждан и будущее страны. Италией, по мнению обозревателя, правят люди, которые «цинично коверкают» историю.

Ранее сообщалось, что Фицо передаст Путину послание Зеленского во время визита в Москву.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!