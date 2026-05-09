Путин заявил, что Россия чтит память о боевом союзничестве

Путин: Россия никогда не делила Победу на свою и чужую

Россия никогда не делила победу на свою и чужую, чтит память о боевом союзничестве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме для зарубежных гостей, который состоялся в Кремле, его цитирует РИА Новости.

Российский лидер также заявил, что рад встречать День Победы в кругу друзей и надежных партнеров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что формат приема ничем не будет отличаться от аналогичных мероприятий прошлых лет. По его словам, у Путина запланировано мероприятие в честь гостей, которые прибыли в Москву на празднование 9 мая. Кроме того, у президента в течение дня ожидается «целый марафон двусторонних встреч».

Из числа зарубежных лидеров на Параде Победы в Москве присутствовали президент Абхазии Бадр Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что рад быть на параде Победы в Москве.