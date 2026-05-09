Президент Каран: приглашение на День Победы — честь для Сербии

sinisa_karan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил, что присутствовать на параде Победы в Москве — честь для него и сербских политиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Это тот день, который нас всех объединяет, — это наш совместный праздник. Для всей делегации Республики Сербской большая честь принять участие в мероприятиях, посвященных этому великому дню», — сказал Каран.

Он также поздравил россиян с праздником.

Вместе с президентом на парад Победы приехал председатель Народной скупщины Сербии Ненад Стевандич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

В этом году на параде также присутствуют главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии.

Иностранные гости — и среди участников парада на Красной площади. В этом году по брусчатке главной площади страны пройдет парадный расчет военнослужащих из КНДР.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в посвященных Дню Победы мероприятиях.