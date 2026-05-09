Стало известно имя женщины в форме, сидевшей на трибуне с Путиным на параде Победы

Медик и Герой России Людмила Болилая стала почетным гостем парада Победы в Москве

Людмила Болилая, получившая звезду Героя России за подвиг в ходе специальной военной операции, стала почетным гостем парада Победы в Москве, она смотрела парад на трибуне, где сидел президент РФ Владимир Путин.

Болилая — медсестра. Она была ранена во время боя, когда закрыла собой бойца от разлетающихся осколков боеприпасов. Боец выжил, сама Болилая получила множественные тяжелые ранения.

Она также спасла жизни нескольким военнослужащим, вытащив их с поля боя.

По информации Shot, Людмила Болилая родилась в Саратовской области, а затем переехала в Подмосковье. Более 15 лет она проработала в скорой помощи, а в апреле 2023-го добровольно отправилась в зону спецоперации.

До этого на параде Победы произошел трогательный момент: ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семенов, присутствующий на праздничном мероприятии, передал Владимиру Путину конверт, когда тот приветствовал гостей праздника на трибунах.

Ранее впервые на параде Победы показали работу российских военных в ходе СВО.

 
