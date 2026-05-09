В ВСУ рассказали о сокращении стрелковых боев на фронте

Стрелковых боев на фронте между российскими и украинскими солдатами стало меньше, так как дроны и другие технологии привлекают на себя все больше внимания. Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил командир отделения минометной батареи механизированного батальона 157 ОМБ ВСУ Алексей Тугай.

«Важность пехоты сложно переоценить. Однако сейчас меньше стало стрелковых боев. Все больше на себя привлекают внимание дроны и другие технологии. Вместе с тем без пехоты тоже нельзя», — отметил он.

Тугай также рассказал, что у России стало «очень много дронов», ВСУ приходится «глубоко закапываться», а «работа на фронте у всех изменилась».

Кроме того, военный отметил, что сейчас в украинских боевых подразделениях «самыми дефицитными» стали пилоты БПЛА и пилоты наземных роботизированных комплексов (НРК).

В феврале обозреватель газеты New York Times (NYT) Марк Сантора написал, что линия фронта на Украине с каждым годом становится все более опасной и смертоносной. В том же месяце главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что для ВСУ особую угрозу представляют российские дроны, а начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат называл российские беспилотники типа «шахед» одной из главных проблем украинской армии.

В апреле российский военный эксперт Алексей Леонко заявил, что российская армия применяет наземные беспилотные системы для подрыва блиндажей и укрепрайонов ВСУ.

Ранее военный эксперт указал на высокое качество российских беспилотных систем.