Путин подчеркнул жертвенность русских солдат ради Европы

Путин: русский солдат понес колоссальные жертвы ради свободы Европы
Станислав Красильников/РИА Новости

Русский солдат понес колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы. Об этом в своем выступлении на Параде Победы 9 мая заявил президент России Владимир Путин.

«Наш солдат понёс колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной Победы», — отметил он.

Российский президент подчеркнул, что именно народ Советского союза спас мир от нацизма и «показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей».

Также в выступлении Путин назвал начало Великой Отечественной Войны одной из самых скорбных дат в истории России, а до этого он поздравил участников парада на Красной площади с Днем Победы и назвал 9 Мая священным и главным праздником страны.

Также 9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что попыток срыва празднования Дня Победы не было.

