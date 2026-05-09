Путин поздравил участников парада Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин поздравил участников парада на Красная площадь с Днем Победы и назвал 9 Мая священным и главным праздником страны. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Во время выступления глава государства также заявил, что забота об Отчизне объединяет всю Россию.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начался на Красной площади. В ходе мероприятия Владимир Путин выступит с «очень важной» речью, которую «оправданно ждет весь мир», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоится без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая.

Впервые парадом Победы на Красной площади командует главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев. Он был назначен на эту должность в мае 2025 года, сменив генерала армии Олега Салюкова, который перешел на пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Победы.