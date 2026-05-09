Путин назвал приезд президента Узбекистана в Москву знаком особых отношений

День Победы — 2026
Путин: визит Мирзиёева в Москву на 9 мая является знаком особых отношений
Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Приезд президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву на Парад Победы является знаком особых отношений. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы отдаем себе отчет в том, что в современных условиях, условиях сегодняшнего дня наша встреча, в том числе по поводу даже праздничных мероприятий, является проявлением и знаком особых отношений, отношений не просто дружбы, а братского взаимодействия», — сказал глава российского государства во время встречи с узбекским коллегой.

По его словам, то, что Мирзиёев, «несмотря на внешние сигналы и угрозы», все-таки находится в Москве и 9 мая «вместе с нами» посетит военный парад на Красной площади, — «это особый знак». Российский лидер выразил ему благодарность «за этот знак дружбы и внимания к нашим общим праздничным мероприятиям».

8 мая президент Узбекистана прилетел в Москву на День Победы. В этот день он провел переговоры с Путиным.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Узбекистана назвал Россию ключевым партнером.

 
