В США не исключили эскалации конфликта России с Украиной и НАТО

Аналитик Риттер: скоро может произойти эскалация конфликта РФ с Украиной и НАТО
Алексей Витвицкий/РИА Новости

В ближайший месяц может произойти драматическая эскалация конфликта Российской Федерации с Украиной и Североатлантическим альянсом. Об этом в эфире YouTube-канала DeepDive заявил военный аналитик, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Я считаю, что через месяц мы увидим резкую эскалацию российско-украинского конфликта, конфликта между Россией и НАТО. <…> В итоге это станет выходом из тупика в отношениях России и Европы», — сказал эксперт.

По его мнению, США не будут вмешиваться в это, поскольку президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы ему приписали заслугу в прекращении этого конфликта.

Также аналитик высказал предположение, что РФ, в свою очередь, может сыграть значительную роль в урегулировании конфликте на Ближнем Востоке.

«Трамп сейчас ищет способ выйти из ситуации в Иране, потому что у него нет выбора», — отметил Риттер.

Он допустил, что сейчас «зарождается масштабная сделка» между Москвой и Вашингтоном.

До этого представитель командования объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня заявил, что многие эксперты сходятся в том, что у конфликта на Украине нет «чисто военного решения».

Ранее был раскрыт план Североатлантического альянса по нападению на Россию и разделению ее на части.

 
