В НАТО не увидели «военного решения» конфликта на Украине

Valentyn Ogirenko/Reuters

Многие эксперты сходятся в том, что у конфликта на Украине нет «чисто военного решения». Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил представитель командования объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня.

По его словам, завершение конфликта «не обязательно» будет касаться непосредственно событий на фронте, и конфликт придется решать с помощью дипломатии.

«Это скорее политический этап, на котором Россия и Украина могут выйти на определенный общий знаменатель. Пока я не вижу света в конце этого тоннеля, но многие эксперты соглашаются, что в этой войне на истощение невозможно найти чисто военное решение. Линия фронта остается стабильной уже около трех лет без существенных изменений», — отметил Чолпоня.

Также он подчеркнул, что «главной проблемой всего мирного процесса» является то, что Украина не может вступить в ЕС и НАТО, не урегулировав все территориальные споры в процессе подписания мирных соглашений.

До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт на Украине будет продолжаться еще два года, а его судьба будет решаться «не на фронте, а в тылу».

7 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что участники трехсторонних мирных переговоров понимают, что нужно делать для приостановки боевых действий и мирного урегулирования.

4 мая издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники писало, что украинские власти видят вариант окончания конфликта в остановке на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

Ранее СМИ узнали о подготовке лидеров Евросоюза к переговорам с Путиным.

 
