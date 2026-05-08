В Кремле назвали количество запланированных встреч Путина 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин 9 мая проведет более десяти встреч. Об этом сообщает ТАСС.

«Более десяти», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о количестве запланированных встреч у Путина в День Победы.

До этого Путин заявил, что Москва никого не приглашала на 9 мая официально, но сказала, что будет рада всем желающим приехать. Во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он поблагодарил его за прибытие в столицу.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Фицо прибыл в Москву для участия в посвященных Дню Победы мероприятиях.