Путин заявил, что Москва никого официально не приглашала на 9 Мая

Москва официально никого не приглашала на 9 мая, но сказала, что будет рада всем желающим приехать. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он поблагодарил его за прибытие в Москву.

«Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать», — сказал Путин.

Лидер обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире.

Парад Победы в Москве в 2026 году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге.

Ранее Фицо прибыл в Москву.