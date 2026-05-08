Страны Запада не так свято чтут итоги Великой Отечественной войны. Об этом в ходе церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства иностранных дел РФ заявил глава ведомства Сергей Лавров.

«Наши западные коллеги <...> не так свято чтут итоги нашего боевого братства, которые, казалось бы, заложили основы длительного мирного развития всего человечества», — отметил дипломат.

8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала интервью для РИА Новости. Во время беседы с журналистами она обратила внимание, что некоторые жители и политические группировки европейских государств проявляют неприятие и даже ненавидят российскую активность, связанную с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Дипломат выразила уверенность, что многим европейцам «просто платят» за эту ненависть.

За два дня до этого RT опубликовал статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой он указал, что Германия не прошла реальную денацификацию после Второй мировой войны. Он подчеркнул, что западные державы пошли по пути оправдания нацистских преступников вместо проведения реальной денацификации.

Ранее в МИД РФ заявили, что Зеленскому плевать на память о борцах с нацистами.