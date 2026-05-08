Путин встретится с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым

Ушаков: в торжествах по случаю 9 Мая примут участие Токаев и Мирзиёев

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев присоединятся к торжествам по случаю Дня Победы в Москве. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Ушаков отметил, что лидеры Казахстана и Узбекистана уже прибыли в российскую столицу.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня вечером пообщается с ними и Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи», — сказал Ушаков.

Известно также, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Фицо во время визита в Москву 9 мая может передать президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине. Какова цель этой дипломатической миссии и что именно может быть в послании — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле опровергли информацию о лишении аккредитации иностранных СМИ на парад Победы.