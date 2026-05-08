Песков: Кремль никого не лишал аккредитации на парад Победы

Никто из иностранных журналистов не был лишен аккредитации на Парад Победы — немецкий журнал Spiegel дает ложную информацию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Нет, Spiegel дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде, но в этом году, поскольку вся церемония несколько ограничена, то ограниченный состав журналистов. Поэтому аккредитованы были и проинформированы об аккредитации те журналисты, которые там будут. Это главным образом непосредственно те, кто будет хост-бродкастинг обеспечивать. Это очень много людей, специалистов телевизионщиков, это кремлевский пул. И также международные СМИ, которые постоянно освещают работу президента в Российской Федерации. Они тоже получили аккредитацию. Не было ни одного случая, когда кто-то был лишен аккредитации», — сказал Песков.

Он добавил, что международные агентства будут получать видеосигнал, «поэтому никаких ограничений на получение информации о параде, на получение видеосигнала и так далее нет».

