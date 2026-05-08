Трамп оценил новые удары по Ирану

Трамп назвал «легким тычком» последние удары США по объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп назвал удары по объектам на территории Ирана как «легкий тычок». Его слова приводит журналистка телеканала ABC News Рэйчел Скотт в X.

«Нет, перемирие продолжается, оно остается в силе», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, означают ли новые удары срыв режима прекращения огня.

Отмечается, что Трамп охарактеризовал действия американских военных в ответ на нападения на эсминцы ВМС США как «легкий тычок».

Накануне журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что США атаковали иранский порт Кешм и город Бендер-Аббас.

Иранское информационное агентство Mehr News Agency до этого сообщило, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили два летательных аппарата в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кешм на юге Исламской Республики.

