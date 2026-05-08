Политолог назвал конфликт между США и Ираном шагом к дедолларизации

Политолог Джума: плата за проход через Ормузский пролив будет взиматься в реалах
Конфликт между США и Ираном — еще один шаг к дедолларизации мировой экономики. Такое мнение высказал политолог Аббас Джума. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Эксперт напомнил, что иранские официальные лица много лет предупреждали, что ответом на агрессию будет перекрытие Ормузского пролива.

«Они держали эту карту до последнего. Сегодня она разыграна. Парламент Ирана принимает законопроект, согласно которому будет взиматься плата пошлины — но не в долларах и не в евро. Это будет иранский реал», — сказал Джума.

Чтобы провести суда по Ормузскому проливу, государствам придется закупать иранскую валюту — вот чего Запад добился, подчеркнул он.

В начале мая военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив будет обеспечен после того, как США прекратят угрожать его безопасности и будут введены новые процедуры.

Ранее два американских эсминца попали под обстрел в Ормузском проливе.

 
