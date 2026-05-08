Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима. Свое обращение он выложил в соцсети Х.

Он не стал упоминать обстоятельства освобождения страны от национал-социализма, в том числе решающую роль советской армии в этом процессе.

«Этот день призывает никогда не забывать, к чему может привести ненависть. Он обязывает нас выступать за свободную, демократическую и солидарную Германию в сильной Европе», — написал он.

До этого президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В России 9 мая ежегодно празднуют победу в Великой Отечественной войне. Но в большинстве европейских стран и в США дата праздника другая: день победы над нацистской Германией там отмечают на день раньше, 8 мая.

